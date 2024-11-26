Hande Erçel ve Hakan Sabancı Mısır dönüşünde aşklarını gözler önüne serdi

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, romantik Mısır tatilleri sonrası İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Tatil boyunca paylaştıkları renkli karelerle gündemden düşmeyen çift, dönüşte magazin muhabirlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Erçel, doğum günü pastasıyla karşılanırken, mumları üfleyerek mutluluğunu paylaştı. Doğum gününü sevgilisi Hakan Sabancı ile Mısır'da romantik bir şekilde kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraflarıyla hayranlarından tam not almıştı.

ELDE VAR AŞK!

Tatillerinin nasıl geçtiği sorulduğunda ise Erçel, "Tatilimiz çok güzel geçti, her şey harikaydı" diyerek keyifli bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Havalimanında kendisine yöneltilen, "Nazlı Sabancı ile yakın dostluğunuz çok seviliyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise Erçel, "Ne diyebilirim ki... Her şey çok yolunda" diyerek memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti. İlişkileri evliliğe doğru giden Erçel ve Sabancı'nın bu yaz evlenecekleri de kulislerde konuşulmaya başlandı.