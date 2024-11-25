Serenay Sarıkaya adeta para basıyor: 10 yıldır yüzü olduğu markayla tekrar el sıkıştı! 25 milyon TL’yi cebe attı

Serenay Sarıkaya, podyumlardan setlere geçiş yaptı. Şöhret basamaklarını tırmandı. Hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız projede yer aldı. Bu şöhret ona reklam dünyasının da kapısını araladı.

Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yerli ve yabancı firmalarla milyon dolarlık anlaşmalara imza attı. Dizilerden bölüm başına 1 milyon 200 bin TL aldığı kulaktan kulağa yayıldı. Güzel oyuncu şimdilerde yine aldığı ücretle dudak uçuklattı. Serenay Sarıkaya'nın 10 yıldır yüzü olduğu jean markasıyla sonbahar-kış sezonu için de anlaştığı vurgulandı. İddiaya göre güzel oyuncu sadece bu sezon için 25 milyon TL'yi cebine attı.

Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



EKONOMİSTLERE DANIŞIYOR...

Bu arada Serenay, kazandığı parayı gayrimenkule yatırıyor. Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da ise çok sayıda dairesi olduğu belirtiliyor. Parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler de bulunuyor.

Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Bu arada Sarıkaya geçtiğimiz günlerde eviyle manşet oldu. 400 bin TL'lik tasarım yatağı, 600 bin TL'lik leopar desenli kanepesi, 8 bin TL'lik pufu, şef arkadaşlarını misafir ettiği 2 milyon TL'lik sanayi mutfağı ile günlerce konuşuldu.