Avrupa Parlamentosu’ndan Tülin Şahin’e davet! Sağlıklı Yaşam Farkındalığı etkinliğinde konuşma yapacak

Modelliğinin yanı sıra yer aldığı birçok sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapacak.

Tülin Şahin. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Dünyaca ünlü model, "Sağlıklı Yaşam Farkındalığı" isimli etkinlikte İngilizce konuşma yapmak için Aralık ayında AP'ye gidecek.

Tülin Şahin. (Takvim.com.tr foto arşiv)

UNICEF'in Türkiye'deki ilk iyi niyet elçilerinden ve UN Women ile yaptığı projelerle adından söz ettiren, kıyafetlerini bağışlayarak gelirini çocuklar için oluşturulan eğitim burslarına aktaran Şahin, çıtayı yükseltti.

Tülin Şahin. (Takvim.com.tr foto arşiv)

"ÜÇ GÜN SÜRECEK"

Sağlıklı beslenme ve diyet gibi konular hakkında şimdiye kadar 16 kitap yapan Tülin Şahin, etkinliğin üç gün olarak iki ayrı tarihte süreceğini söyledi.

Tülin Şahin. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Şahin, "Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu ve yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana ilettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip, teklifi kabul ettim" diye konuştu.