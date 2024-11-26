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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında milyonluk sözleşme

Hamdi Alkan önceki gün Özlem Esra Ada'nın, programına katıldı. Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel arasında milyonluk sözleşme

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Hamdi Alkan önceki gün Özlem Esra Ada'nın, programına katıldı. Selen Görgüzel ile olan boşanma sürecine dair sorularına da yanıt veren Alkan, ayrılık sözleşmesindeki dikkat çeken maddeden bahsetti. Alkan, "İlişkiler bittikten sonra insanlar tırnaklarını çıkarıyor resmen. Yapılan açıklamalar ve haberler sosyal medyada ömür boyu kalıyor. İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa, 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek, sözleşmenin gerekçesini açıkladı.

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