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Devrim Özkan ve Lucas Torreira'dan evlilik açıklaması!

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlaması, futbol dünyası ve magazin camiasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kutlama sonrası mekandan ayrılan isimler, objektiflere yansıdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Devrim Özkan ve Lucas Torreira’dan evlilik açıklaması!

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Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan'ın doğum günü kutlaması, futbol dünyası ve magazin camiasından ünlü isimleri bir araya getirdi. Kutlama sonrası mekandan ayrılan isimler, objektiflere yansıdı. Devrim Özkan ve Lucas Torreira, kutlama sonrası hızlı adımlarla araçlarına yönelirken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme gelen "Uruguay'da romantik bir evlilik teklifi aldığı" iddialarına Özkan, "Şu an öyle bir şey yok, olduğu zaman söz söyleriz" diyerek açıklık getirdi. Muhabirlerin parmağındaki yüzükle ilgili sorularına ise oyuncu, "Bu benim her zaman taktığım yüzüğüm" diyerek utangaç bir şekilde iyi akşamlar dilemekle yetindi.

2. KEZ BABA OLUYOR!
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kızı Alara ve gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği eşi Zara Hanımefendi ile mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Zara Hanımefendi'nin ikinci kez hamile olduğu dikkatlerden kaçmadı. Karnındaki belirgin şişlik, mutlu haberi işaret eder gibiydi. Barış Alper Yılmaz da geceye katılan futbolcular arasındaydı. Mekan çıkışında gazetecilere selam vererek hızlıca aracına yöneldi.

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