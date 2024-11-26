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Cem Belevi'den Osimhen'e şarkı

Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı konsept proje kapsamında, eski gazino günlerini günümüze taşıyan Cem Belevi, kendi isminden esinlenerek geliştirdiği "Cemiyet Gazinosu" ile bu kez Ankara'da sahneye çıktı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Cem Belevi’den Osimhen’e şarkı

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Uzun bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığı konsept proje kapsamında, eski gazino günlerini günümüze taşıyan Cem Belevi, kendi isminden esinlenerek geliştirdiği "Cemiyet Gazinosu" ile bu kez Ankara'da sahneye çıktı. Galatasaray taraftarı olan Belevi, sarı-kırmızılı ekibin başarılı golcüsü Osimhen'e bir şarkı yazdığı müjdesini verdi. Osimhen'in muhteşem performansından esinlenerek yaptığı şarkının yakında yayınlanacağını söyleyen Belevi, "Osimhen şarkımız umarım sevilir. Galatasaray taraftarına, hediyemiz olsun" dedi.

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