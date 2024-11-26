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Hakan Sabancı'dan evlilik sinyali! Havalimanında Hande Erçel'le el ele çıktı

Tatilden tatile koşan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Mısır dönüşünde aşklarını gözler önüne serdi. Erçel’in doğum gününü Mısır’da kutlayan Sabancı, evlilik sinyalini bir kez daha verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 07:04
Hakan Sabancı’dan evlilik sinyali! Havalimanında Hande Erçel’le el ele çıktı

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Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, romantik Mısır tatilleri sonrası İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim Gazetesi)Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim Gazetesi)

Tatil boyunca paylaştıkları renkli karelerle gündemden düşmeyen çift, dönüşte magazin muhabirlerinin hazırladığı sürprizle karşılaştı. Erçel, doğum günü pastasıyla karşılanırken, mumları üfleyerek mutluluğunu paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

Doğum gününü sevgilisi Hakan Sabancı ile Mısır'da romantik bir şekilde kutlayan güzel oyuncu, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraflarıyla hayranlarından tam not almıştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim Gazetesi)Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim Gazetesi)

ELDE VAR AŞK!
Tatillerinin nasıl geçtiği sorulduğunda ise Erçel, "Tatilimiz çok güzel geçti, her şey harikaydı" diyerek keyifli bir süreç geçirdiklerini ifade etti. Havalimanında kendisine yöneltilen, "Nazlı Sabancı ile yakın dostluğunuz çok seviliyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna ise Erçel, "Ne diyebilirim ki... Her şey çok yolunda" diyerek memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim.com.tr foto arşiv)Hande Erçel ve Hakan Sabancı. (Takvim.com.tr foto arşiv)

İlişkileri evliliğe doğru giden Erçel ve Sabancı'nın bu yaz evlenecekleri de kulislerde konuşulmaya başlandı.

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