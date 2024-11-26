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Avrupa Parlamentosu'ndan Tülin Şahin'e davet!

Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda “Sağlıklı Yaşam Farkındalığı” etkinliğinde konuşma yapacak. Davet için onur duyduğunu söyleyen Şahin, üç gün sürecek etkinlikte hem ülkemizi hem de kendisini gururlandıracak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Avrupa Parlamentosu’ndan Tülin Şahin’e davet!

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Modelliğinin yanı sıra yer aldığı birçok sosyal sorumluluk projesiyle de adından söz ettiren Tülin Şahin, Avrupa Birliği (AB) kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) konuşma yapacak. Dünyaca ünlü model, "Sağlıklı Yaşam Farkındalığı" isimli etkinlikte İngilizce konuşma yapmak için Aralık ayında AP'ye gidecek. UNICEF'in Türkiye'deki ilk iyi niyet elçilerinden ve UN Women ile yaptığı projelerle adından söz ettiren, kıyafetlerini bağışlayarak gelirini çocuklar için oluşturulan eğitim burslarına aktaran Şahin, çıtayı yükseltti.

"ÜÇ GÜN SÜRECEK"
Sağlıklı beslenme ve diyet gibi konular hakkında şimdiye kadar 16 kitap yapan Tülin Şahin, etkinliğin üç gün olarak iki ayrı tarihte süreceğini söyledi. Şahin, "Modellerin ideal ölçülerini korumak için genelde sağlıksız beslenme şekilleri olduğunu ama benim bu konuda tam tersi sağlıklı bir şekilde formumu yıllardır koruduğumu ve yaşam tarzımla iyi bir sözcü olduğumu düşündüklerini bana ilettiler. Davet için onur duyduğumu ifade edip, teklifi kabul ettim" diye konuştu.

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