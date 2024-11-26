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Ahu Yağtu aşk orucunu bozdu! Gönlünü iş insanı Orkun Pa'ta kaptırdı

Cem Yılmaz’dan boşandığından beri özel hayatına kimseyi almayan Ahu Yağtu, yeni bir aşka yelken açtı. Yağtu, gönlünü iş insanı Orkun Pa’ya kaptırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2024
Ahu Yağtu aşk orucunu bozdu! Gönlünü iş insanı Orkun Pa’ta kaptırdı

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Cem Yılmaz ilk ve tek evliliğini 2012 yılında oyuncu Ahu Yağtu ile yapmıştı. Aşklarıyla magazinin gözde çifti arasına giren ikili evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik haberini vermiş, aynı sene içinde de bebekleri Kemal'i kucağına almıştı. Evlilik bir sene sürdü, Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu bize yansıtıldığı üzere sorunsuz bir şekilde tek celsede boşanmıştı. İkili arasında daha sonra 10 bin dolarlık nafaka krizi çıkmıştı.

INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Krizi hiç bitmedi belki ama bu aşkın üstünden yıllar geçti. Cem Yılmaz'ı bir değil birden çok başka kadınla duyduk ve takip ettik. Fakat köşesine çekilen Ahu Yağtu, koca bir aşk orucuna girmişti. Fakat geçtiğimiz gün ilk kez işler değişti. Hiç huyu olmayan Ahu Yağtu, yeni aşkını Instagram hesabından duyurarak doğum gününü kutladı. Orkun Pa'yla fotoğrafına "İyi ki doğdun aşkım" notu düşen Ahu Yağtu yeni bir aşka yelken açtığını gururla duyurdu.

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