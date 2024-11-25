SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin evlilik sorularından kaçtı!

Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin, Los Angeles dönüşü görüntülendi. İki sevgili, evlilik sorularına cevap vermedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 07:13
Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin evlilik sorularından kaçtı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin ile birlikte "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri" etkinliği için Los Angeles'a gitmişti. Etkinlik dönüşü çift, İstanbul Havaalanı'nda objektiflere yansıdı.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Dilan Çiçek Deniz, ortak yapımcılığını Zeynep Dilan Süren ile üstlendiği "Dilan Hakkında Konuşmalıyız" adlı kısa filmin gösterimi için Hollywood'a gitmişti.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"MUTLUYUZ"
Muhabirlerin "Etkinlik nasıl geçti?" sorusuna başarılı oyuncu, "Çok güzeldi. Benim için inanılmaz bir deneyimdi" şeklinde yanıt verdi. Deniz, sevgilisi Rafael Cemo Çetin'in ise filmin yönetmeni olduğunu belirtti.

Dilan Çiçek Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Dilan Çiçek Deniz (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Muhabirlerin "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Dilan Çiçek Deniz, "Her şey yolunda" cevabını verdi. Rafael Cemo Çetin ise gazetecilere sadece teşekkür etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi
Türk Telekom
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Antalya Havalimanı’na inen Rus uçağı alev aldı! Bakanlıktan flaş açıklama: Havalimanına inişler saat 03.00’a kadar iptal edildi
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
Oteller ünlü isimlerin servet değerindeki sahne ücretlerine isyan etti!
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
Narin Güran’ın avucundaki saçla ilgili rapor A Haber’de! Organize bir cinayete mi kurban gitti?
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
Kim Milyoner Olmak İster’de edebiyat bilginizi tazeleyecek 300 bin TL değerindeki Suç ve Ceza sorusu!
Yaralı Kartal yine kayıp! Beşiktaş Göztepe’ye 4-2 yenildi
Büyükçekmece’de dehşet veren olay: 4 kişi öldürüp intihar etti | O anlar kameraya yansıdı
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
KAR TATİLİ olan iller! 25 Kasım hangi illerde okullar tatil? Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
SON DAKİKA