Ünlü rapçi Mero, Etiler’de iki genç kadınla görüntülendi

Ünlü rapçi Mero, önceki gece Etiler'deki bir mekandan iki genç kadın ile ayrılırken objektiflere takıldı. Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Mero, panik içinde muhabirlere "Dostum, neyi çekiyorsun? Çekmesene!" diyerek tepki gösterdi. O sırada rapçinin yanındaki iki kadın, hızla mekanın arka kapısına yönelerek gözlerden kayboldu.

GERGİN TAVIRLAR!

Mero ise VIP aracına tek başına binmek zorunda kaldı. Muhabirlerin yalnızca işlerini yaptıklarını ifade etmelerine rağmen, Mero'nun koruması da gergin tavrını sürdürerek, "Sen rahatsız mısın? Çekmesene!" şeklinde uyarıda bulundu.