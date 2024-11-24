Berrak Tüzünataç’tan aşk hayatı hakkında samimi itirafı!

Kadın oyuncuların erkek oyunculara göre daha az ücret almasıyla ilgili konuşan Tüzünataç, "Matematiksel veriler ortada... Hepimiz bunun böyle olduğunu biliyoruz" diyerek sektördeki eşitsizliğe dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BENİM TERCİHİM"

Uzun süredir kimseyle aşk yaşamamasıyla ilgili yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap veren Tüzünataç, "Hayatımda kimse yok. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun?" diyerek kahkaha attı.