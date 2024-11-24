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Berrak Tüzünataç'tan aşk hayatı hakkında samimi itirafı!

Berrak Tüzünataç, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Uzun süredir kimseyle aşk yaşamamasıyla ilgili yöneltilen sorulara samimi bir şekilde cevap veren Tüzünataç, "Hayatımda kimse yok. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar." ifadelerini kullandı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:59
Berrak Tüzünataç’tan aşk hayatı hakkında samimi itirafı!

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Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kadın oyuncuların erkek oyunculara göre daha az ücret almasıyla ilgili konuşan Tüzünataç, "Matematiksel veriler ortada... Hepimiz bunun böyle olduğunu biliyoruz" diyerek sektördeki eşitsizliğe dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Berrak Tüzünataç (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BENİM TERCİHİM"
Uzun süredir kimseyle aşk yaşamamasıyla ilgili yöneltilen sorulara da içtenlikle cevap veren Tüzünataç, "Hayatımda kimse yok. Beni yalnız bırakmıyorlar demeyin, bu tamamen bilinçli bir karar. Şimdi ince eleyip sık dokuyorum, bir süre önce hiç böyle değildim ama artık dikkatli olmam gerekiyor. Malzemeyi de aldınız, daha ne olsun?" diyerek kahkaha attı.

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