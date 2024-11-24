Merve Boluğur: "Bir oğlum olsun çok istiyorum"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen Merve Boluğur, sosyal medyasına ağırlık verdi. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimi olan Boluğur, önceki gün takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Murat Dalkılıç ile evliliğini bitirdikten sonra müzisyen Mert Aydın ile evlenen Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüş, çift evliliklerinin 53. gününde boşanma kararı almıştı.

EVLİLİK SİNYALİ

Yaşadığı kötü evlilik deneyimlerine rağmen hala hayalleri olduğunu dile getiren ünlü isim, önceki gün evlilikle ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Ünlü isim bir takipçisinin "Evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, "Bir oğlum olsun çok istiyorum. İnşallah nasip olur" cevabını verdi.