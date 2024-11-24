SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Merve Boluğur: "Bir oğlum olsun çok istiyorum"

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen Merve Boluğur, sosyal medyasına ağırlık verdi. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimi olan Boluğur, önceki gün takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Merve Boluğur: Bir oğlum olsun çok istiyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve gelen hiçbir projeyi kabul etmeyen Merve Boluğur, sosyal medyasına ağırlık verdi. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimi olan Boluğur, önceki gün takipçilerinden gelen sorulara cevap verdi. Murat Dalkılıç ile evliliğini bitirdikten sonra müzisyen Mert Aydın ile evlenen Boluğur'un mutluluğu kısa sürmüş, çift evliliklerinin 53. gününde boşanma kararı almıştı.

EVLİLİK SİNYALİ

Yaşadığı kötü evlilik deneyimlerine rağmen hala hayalleri olduğunu dile getiren ünlü isim, önceki gün evlilikle ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Ünlü isim bir takipçisinin "Evlilik düşünüyor musun?" sorusuna, "Bir oğlum olsun çok istiyorum. İnşallah nasip olur" cevabını verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
Türkiye-Irak petrol hattı yeniden devreye giriyor! Günlük 1.4 milyon varil Türkiye’den uluslararası piyasaya akacak
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı! Gözaltı kararı verildi
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
İntihar mı cinayet mi? Mersin’de kayıp fenomenin cansız bedeni bulundu!
SON DAKİKA