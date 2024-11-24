Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den nostaljik Toscana pozları

Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti. Çıkan iddialara Başak Dizer yanıt vermiş ve Londra'ya yerleşmeyeceklerini ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için 3 ay boyunca Londra'da kalacaklarını açıklamıştı. Başak Dizer, son olarak sosyal medya hesabından İtalya'da eşiyle verdiği pozları yayınladı. Dizer paylaşımına, "Toscana'nın dar, sakin ve virajli yollarında, koca koca ağaçlar arasından parıldayan bir güneşin eşlik ettiği, Elvis'in albümü ile çokça havaya girdiğim bu müthiş sürüş için teşekkürler" notunu düştü. Instagram'da 1 milyon takipçisi olan Başak Dizer'in Tatlıtuğ ile verdiği pozlara kısa süre içerisinde 50 binden fazla beğeni ve 'En karizmatik çift', 'Çok havalılar', 'Muhteşem kareler' gibi yorumlar geldi.

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