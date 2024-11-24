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Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik süren Engin Altan Düzyatan'dan peş peşe samimi açıklamalar!

Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, ‘’İlk Neslişah ile tanıştığımda Hülya Koçyiğit’in torunu olduğunu bilmiyordum’’ diyerek şaşırtan bir itirafta bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58
Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik süren Engin Altan Düzyatan’dan peş peşe samimi açıklamalar!

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Engin Altan Düzyatan, önceki gün bir YouTube programına konuk oldu. Düzyatan, "Hülya Koçyiğit'le tanıştığımda çok heyecanlı bir şeydi benim için. Sonuçta Hülya Koçyiğit ile tanışıyorsunuz, hepimizin tanıyıp bildiği... Neslişah da söylemedi. Ben de açıkçası hiç öyle bir internetten araştırayım gibi bir duruma girmedim. Daha eski kafalı bir adamım... Bir süre sonra öğrendim." diyerek yaşadığı deneyimi paylaştı.

2014 yılında evlenen çiftin Emir Aras ile Alara adında iki çocukları bulunuyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) 2014 yılında evlenen çiftin Emir Aras ile Alara adında iki çocukları bulunuyor (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Kayınvalidesi ve kayınpederi ile arasında 10 yaş fark olduğunu vurgulayan Düzyatan, "Gülşah ablayla da Ender abiyle de aramda on yaş farkı var benim.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Yani bir kayınvalide, kayınpeder gibi değil daha çok arkadaş gibiyiz onlarla. Biz Selim amca ve Hülya teyze benim kayınpederim gibi daha çok" dedi.

Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"
"Neslişah ile gerçekten çok iyi arkadaşız. Çok eğleniyoruz. Bu da tabii ki ilişkiyi dinamik tutuyor" sözleriyle evliliğini anlatan Engin Altan Düzyatan, "Aşk kısa süreli bir şey. İki, üç ay sonra o kelebekler yerini başka şeylere bırakıyor. Ama sevgi-saygı büyüyor. Neslişah'ın benim hayatıma kattığı çok fazla şey var. Hayatımı kolaylaştırmanın ötesinde bana çok şey öğretti. Çok farklı bakış açıları kattı" ifadelerini kullandı.

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