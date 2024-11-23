Tuba Ünsal: "Off! Hiçbir şey yok"

Tuba Ünsal, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ünsal, yoğun bir dönemde olduğunu belirtti. Erzincan'da çekimleri yapılan bir film projesini tamamladığını söyleyen Ünsal, aynı zamanda yer aldığı dizinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

KALBİ BOŞ!

Dönem dizisinde rol almasıyla ilgili sorulan "Zorluk yaşıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu, "Yıllarca hep benzer işlerde rol aldığım için biraz değişik ve farklı oldu, hiç zorlanmıyorum. Prenses olmayı kim istemez ki?" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Aşk hayatı ile ilgili sorulara ise Ünsal, "Off! Hiçbir şey yok" diyerek gülerek cevap verdi.



FAKİRE TİPİM MÜSAİT DEĞİL

Şu sıralar ekranlardan uzak olan Bade İşçil de geçtiğimiz yıllarda "Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor" demiş ve gündem olmuştu.