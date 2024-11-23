SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Tuba Ünsal: "Off! Hiçbir şey yok"

Tuba Ünsal, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünsal, yoğun bir dönemde olduğunu belirtti. Aşk hayatı ile ilgili sorulara ise Ünsal, "Off! Hiçbir şey yok" diyerek gülerek cevap verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
Tuba Ünsal: Off! Hiçbir şey yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tuba Ünsal, önceki gece Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ünsal, yoğun bir dönemde olduğunu belirtti. Erzincan'da çekimleri yapılan bir film projesini tamamladığını söyleyen Ünsal, aynı zamanda yer aldığı dizinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

KALBİ BOŞ!

Dönem dizisinde rol almasıyla ilgili sorulan "Zorluk yaşıyor musunuz?" sorusuna güzel oyuncu, "Yıllarca hep benzer işlerde rol aldığım için biraz değişik ve farklı oldu, hiç zorlanmıyorum. Prenses olmayı kim istemez ki?" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Aşk hayatı ile ilgili sorulara ise Ünsal, "Off! Hiçbir şey yok" diyerek gülerek cevap verdi.


FAKİRE TİPİM MÜSAİT DEĞİL

Şu sıralar ekranlardan uzak olan Bade İşçil de geçtiğimiz yıllarda "Hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor" demiş ve gündem olmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
SON DAKİKA