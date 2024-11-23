Mauro Icardi’den, Wanda Nara’yı kızdıran paylaşım!

Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, kısa süre önce Icardi ile ayrıldıklarını açıklamış ve rapçi L-Gante ile aşk yaşadıklarını duyurmuştu. L-Gante ile samimi görüntüler veren ve rapçinin sahnesine dahi çıkan Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'nin evine gitmişti. Hatta Mauro Icardi, Wanda Nara'nın evdeki tüm hareketlerini kayıt altına almış ve avukatıyla sürekli iletişim halinde olarak olası bir mahkeme ve davadan kendisini kurtarmak istemişti.

SAMİMİ SOHBET

Kafasına dağıtmak isteyen Icardi, geçtiğimiz akşam Arjantin'de Greeicy Rendon'un sahnesini yerinde izlemeye giden gitti ve güzel şarkıcıyla fotoğraf çektirdi. Rendon da Icardi'nin paylaşımını alıntıladı ve kendi hesabından paylaştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi ile Rendon, sahne sonrası bir süre boyunca samimi bir şekilde sohbet etti. Bu durumu öğrenen Wanda Nara'nın ise adeta küplere bindiği ve Mauro Icardi'yi defalarca aradığı yazıldı. Icardi'nin ise Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.