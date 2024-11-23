Aleyna Tilki İstinye’de görüntülendi

Aleyna Tilki, önceki sabah İstinye'de trafikte görüntülendi. Arkadaşıyla beraber araç içinde olan Tilki, basın mensuplarının soru sorma taleplerine yanıt vermedi. Gazetecileri fark ettiği an başını başka yöne çeviren genç şarkıcı, aracın camlarını açmayarak sessizliğini korudu. Kısa bir süre sonra trafik açılınca hızla gözden kaybolan Tilki'nin, geçtiğimiz yıl yoğun mesai nedeniyle şoförüyle yollarını ayırmıştı. İyi bir şoför olmadığını dile getiren Tilki, genellikle arabasını arkadaşlarına kullandırıyor. (AYDIN HAMZA)

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