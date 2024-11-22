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Zeynep Bastık'tan “en seksi kadın” açıklaması

Şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medyada yapılan bir ankette “Türkiye’nin en seksi kadını” seçildi. Konuyla ilgili yöneltilen sorudan çok rahatsız olan Bastık, “Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Zeynep Bastık’tan en seksi kadın açıklaması

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, önceki akşam gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir ankette "Türkiye'nin en seksi kadını" seçilmesiyle ilgili konuşan Bastık, bu durumu garipsediğini belirtti. Şarkıcı, "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor. Ben de evde oturup izliyorum. Bana göre 'en' kavramı çok zor. Kendini seven, kendini güzel hisseden herkesi çok seviyorum. En güzel, en seksi... Bunlar bana artık garip geliyor. Bu konular boş şeyler. Bunu seçenler kim, onu da bilmiyorum" dedi. Kariyerine dair açıklamalarda bulunan Bastık, şarkıcılık mesleğini çok sevdiğini vurguladı. "Şarkıcı olmakla ilgili son derece mutluyum. İyi bir şarkıcı olduğumu da düşünüyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Harika şarkılarım, düetlerim ve global haberlerim var. Yeni bir yoldayız ve çok güzel gelişmeler var. Herkes takipte kalsın. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk kariyerine de sıcak bakıyorum. Oyunculuk olsun istiyorum. Devamı gelsin istiyorum. Doğru zamanda ve doğru projede yer almak isterim" ifadelerini kullandı. Bastık, Umuda Kelepçe Vurulmaz filminde oynamıştı.


"EN'LER ÇOK ZOR"

"Size göre en seksi kadın kim?" sorusuna Zeynep Bastık, ''Hiç düşünmedim. 'En'ler çok zor benim için'' dedi.

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