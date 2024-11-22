Sertab Erener’e Saygı Gecesi’nde duygusal anlar

"SAYGI 1" Sertab Erener gecesi önceki akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Erener'i vefakar sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Hande Yener, Aleyna Tilki, Soner Sarıkabadayı, Ceylan Erten, Melisa Döngel, Selin Geçit, Danla Biliç, Gülşah Saraçoğlu, Didem Soydan, Enis Arıkan, Mirkelam, Gökhan Türkmen, Kalben, Melek Mosso, Serdar Erener, Nil Karaibrahimgil, Somer Sivrioğlu gibi birçok tanınmış şarkıcı ve sima katıldı. Erener, "Bu gece burda çok büyük bir sevgi hissettim es geçilecek unutulacak öylesine kelimelerle ifade edilecek bir şey değil yoğun yaşıyorum. Dil bazen yetmiyor. Birçok şeye işte o da bu an ama çok yorucu bu bir ömre yeter. Gelen gelmeyen katılan katılmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kulis koridorunda annesi Yücel Erener'i gören Sertab Erener ''Annecim sen burada ne yapıyorsun sen sana ayrılan yerde otur keyfine bak beni izle'' dedi.



HEYECANDAN ŞARKICIYI SUNMAYI UNUTTU

Didem Soydan "Sahnede o kadar heyecanlandım ki sahneye çıkacak olan sanatçıyı sunmayı unuttum. Sertab Erener'le sohbet ettim. Bana 'Niye sunmadın' dedi. Ben sarışınım heyecanlanınca böyle şeyler oluyor" diye konuştu.

"ZAMANE KIZIYIM BEN ZAMANE"

Şarkıcı Aleyna Tilki, "Bu kadar özel bir sesin Saygı konserinde olmak benim için çok anlamlı. Kendimi minnettar ve iyi hissediyorum. Çok keyifli geçti. Çok eğlendik sahnede. En sevdiğim şarkısını söyledim. 'O Ye- Sakin Ol' Zamane Kızıyım Ben Zamane çok özel bir şarkı benim için" dedi.

HANDE'DEN VEFALI ARKADAŞLIK

Hande Yener, en son sahneye kendinin çıkacağını bildiği halde vefalı arkadaşlık yaparak kulisinde sırasını bekledi. Yener "Canım arkadaşım Sertab için buradayız. Yıllar evvel ilk olarak Sezen Aksu'nun karşısına çıktığımda Sertab'ın 'Yalnızlık Senfonisi' adlı şarkısını söylemiştim. Burda sahneye çıkarak bunu okudum'' dedi.

Serdar Erener, eşi Nil Karaibrahimgil ile birlikte sahneye çıkarak kız kardeşi Sertab Erener'in şarkısına eşi ile birlikte düet yaptı.

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