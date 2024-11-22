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Esas Oğlan galasında Hadise sevgilisi Şenol Sönmez ile aşka geldi!

İlk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez’le dizinin galasında sarmaş dolaştı. İkili, birbirlerini öpmelere doyamadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Esas Oğlan galasında Hadise sevgilisi Şenol Sönmez ile aşka geldi!

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Aşk hayatında umduğunu bulamayan iki kadının 'esas oğlan'ı bulma arayışını anlatan 'Esas Oğlan' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Bugün izleyicisiyle buluşacak romantik komedide başrolde Seda Bakan ve ilk kez oyuncu olarak kamera karşısına geçen Hadise yer alıyor. Esas Oğlan'da Seda Bakan ve Hadise'ye Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman eşlik ediyor. BKM yapımı diziye Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı gibi oyuncular da yer alacak. Dizide Ceren (Hadise), duygusallığı hayatının merkezine koymuş iflah olmaz bir romantik, Selma (Seda Bakan) ise mantığı elden bırakmayan bir risk analistidir. Birbirinden tamamen farklı karakterlere sahip bu iki kadın, doğru erkeği bulmak için birbirlerine yardım ederler. Ancak hayatları büyük değişime uğrar.

Hadise, 3 ay önce 'Esas Oğlan' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşamaya başladı. Sönmez, gecede sevgilisini yalnız bırakmadı. Sarılarak mutluluklarını paylaştı.


Hadise ve Seda Bakan'ın geceye aynı siyah elbiseyle çıkması dikkat çekti. Elbiselere 160 bin lira verdiği öğrenilen ikili, birbirlerini desteklemek için örnek giyindiklerini söyledi.

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