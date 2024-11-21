Demet Özdemir, New York pozlarıyla beğeni topladı

Tatile doyamayan Demet Özdemir'in yeni rotası New York oldu. Güzel oyuncunun şıklığının bedeli ise ağızları açık bıraktı. Tam tamına 278 bin TL'lik tarzıyla pozlar veren Özdemir, yine çok konuşuldu. Dünyaca ünlü markaları üstünde buluşturan Özdemir'in siyah bluzu 34.704 TL, siyah mini eteği ise 26 bin 504 TL'ydi. Özdemir'in kombininin star parçası olan siyah ceketi de yine dudak uçuklatan cinstendi. Tam 63 bin 495 TL olan ceketini tamamlayan siyah çizmeleri de yine bir dünya markası ve fiyatı da 71 bin TL'ydi. Pahalı aksesuarlara verdiği paralarla da adından sıkça söz ettiren Özdemir, bu kombinini 82 bin TL değerindeki çantayla tamamladı.

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