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Bestemsu Özdemir: "Çocukları çok seviyorum"

Burak Deniz’le doludizgin bir aşk yaşayan 33 yaşındaki Bestemsu Özdemir, anne olmaya sıcak bakıyor. Özdemir, “Kalbim dolu, bunu herkes biliyor. çocukları çok seviyorum” diyerek sevgilisine mesaj yolladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Bestemsu Özdemir: Çocukları çok seviyorum

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Bestemsu Özdemir, önceki gün Şişli'de bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerle sohbet eden Özdemir, sosyal medya hakkında konuştu. Sosyal medyanın linç kültürünü tetiklediğini belirten oyuncu, "48 saatliğine sosyal medya kullanmadan yapabilir misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bence 48 yıl hayatımızdan çıkarılmalı. Oradaki hiçbir şey gerçek değil, bu beni çok üzüyor. İki telefonum var, sosyal medya telefonumu çok az kullanıyorum. Şarjı 5-6 gün dayanır, çünkü kapattığımda bir daha aklıma gelmiyor."

SICAK BAKIYOR!

Meslektaşı ve aynı zamanda sevgilisi Burak Deniz ile ilişkisi hakkında konuşan Özdemir, "Kalbim dolu, bunu herkes biliyor ama şu an kariyerime odaklandım. Evlilikle ilgili kesin bir şey söylemek istemem, hayat bu, her şey kısmet. İstemiyorum ama büyük de konuşmamak lazım" dedi. Anne olma fikrine ise sıcak baktığını dile getiren Özdemir, "Çocukları çok seviyorum ve onlardan çok şey öğreniyorum. Ancak bu konuda beni tanıyanların yorumu daha doğru olur" diyerek sözlerini noktaladı.

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