Bade İşcil: "Kimseye kendimi layık görmüyorum"

Bade İşçil, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden İşçil, Elçin Sangu'nun sette erkek ve kadın başrol oyuncuların eşit olmadığını açıklamasına, "İnsanın olduğu yerde iyi de var, kötü de... Set ortamı askerlik gibi, zor ve iyi şartları var. Birlikte mesai harcıyoruz. Birbirinizi sevmiyor olabilirsiniz ama uyum sağlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ARAMIYORUM"

Oyuncu, "İstemediğiniz bir projeyi ücreti iyi diye kabul eder misiniz?" sorusuna, "İhtiyacım ve borcum varsa ne iş olsa yaparım. Allah muhtaç etmesin" yanıtını verdi. Sevgilisi olmadığını belirten İşçil, "Bir ilişkim yok. Olması için de çabam yok. Aramıyorum. Aşka küsmedim. Herhalde kimseye kendimi layık görmüyorum. Biriyle tanışıp, hissettiğim biri olmadı" dedi.