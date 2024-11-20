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Wanda Nara'dan göndermeli paylaşım! Sular durulmuyor

Kızlarının babası Icardi’yi aldatan ve yeni aşkını asla gizlemeyen Wanda Nara'nın dikkat çeken paylaşımı sosyal medya da kısa sürü içerisinde gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Wanda Nara’dan göndermeli paylaşım! Sular durulmuyor

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile olan 10 yıllık evliliği ihanet yüzünden biten Wanda Nara, gündemden düşmüyor. Olaylı bir boşanma aşamasında olan ünlü çiftten Wanda Nara'nın talepleri, önceki gün gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya göre; Nara, Icardi'den boşanmak için Icardi'nin 77 milyon Euro'luk servetinin yarısını, yani 38.5 milyon Euro'yu nafaka olarak istiyordu.

"BENİ ÇOK AZ KİŞİ TANIYOR"
Nara, bugün de iddialı fotoğrafına yazdığı göndermeli sözlerle konuşuldu. Nara, paylaşımına şu sözleri yazdı:

"Dışarıdan çok azı beni tanıyor. Çelişkili bir şekilde beni tanıyan birkaç kişi sonsuza kadar seviyor, diğerleri kim olduğumu bilmeden konuşuyor.''

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