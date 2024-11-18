Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı tarihte kaldı! Boşanma davası çok ses getirecek

Ve bu süreçte devamlı Arjantin ile Türkiye arası mekik dokuyan Wanda Nara, Arjantin'de rapçi L-Gante'yle birlikteliğini ilan etmişti. Bu olayın hemen ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı ağırladığı maçta çapraz bağ sakatlığı yaşayarak sezonu kapatan Mauro Icardi, tedavisi için Arjantin'e gitmiş ve burada evine giderek çocuklarını görmek istemişti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Fakat Wanda Nara, ortak evleri ve hala evli olmalarına rağmen Mauro Icardi'ye çocuklarını göstermemişti. Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld aracılığıyla Mauro Icardi hakkında cinsiyete dayalı şiddet suçlamasından hukuki süreç başlattırmaya çalışmıştı. Şu an süreç devam ederken Wanda Nara'nın avukatı ile Mauro Icardi'nin avukatları boşanma süreci için mutabakata varmaya çalışıyormuş.

Mauro Icardi ve Wanda Nara (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Çocuklarının velayetini vermek istemeyen Wanda Nara, İtalya ve Arjantin'deki evler, birkaç taşınmaz, 10 milyon dolar tazminat ve aylık 100 bin dolar nafaka talebinde bulunmuş. Boşanma süreci Arjantin'de bu hafta gerçekleşiyor. Icardi bu istekleri kabul ederse ve bu boşanma gerçekleşirse, tazminat olarak tarihe geçecek cinsten değil mi?

Ayça Ayşin Turan (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



ABU DABİ YOLCUSU

Ekranlardaki güzelliğiyle dikkat çeken Ayça Ayşin Turan, 20 Kasım'da Abu Dabi'ye uçuyormuş. 21-22-23 Kasım'da gerçekleşecek özel bir organizasyona davet edilen Ayça Ayşin Turan, Türkiye'den katılan tek oyuncu olarak ülkemizi temsil edecekmiş. Ülkemiz adına oyuncularımızın böyle davetler alması bizler için büyük gurur diyorum. Dünya genelinde en çok izlenen film ve dizilere sahip olan Türk Sinema sektörünün başarısını de eklemeden geçemeyeceğim…

Mark-Emine Colin çiftinin sahibi olduğu zeytinyağı markasının şöhreti sınırları aştı (Takvim Gazetesi)



ALTIN MADALYALI ZEYTİNYAĞI...

Dünyanın en iyi tarım ürünlerine sahip olduğumuzu bilmeyen yoktur. Eskiden kitaplarda kendine yetebilen 7 ülkeden biri olduğumuz öğretilirken bu verimli topraklarda yaşadığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz diyebilirim. Neden mi? Çok yakın zamanda dünyanın en iyi zeytinyağını çıkarttığımızı ve 10 ülkeden altın madalya kazandığımızı söylesem ne dersiniz? Oro di Milas'ın sahibi Emine Colin ve Mark Colin çifti, Muğla Milas'tan yüzlerce dönüm zeytinlik aldıktan sonra bir fabrika kurmuşlar. Bu fabrikadan ürettikleri zeytinyağlarını başta Amerika olmak üzere İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fransa'da yarışmalara göndermişler. Burada memecik zeytininden elde ettikleri zeytinyağları tüm ülkelerde girdiği yarışmalarda altın madalya kazanmış. Ve şu anda Oro di Milas zeytinyağları Amerika'da satılan en kaliteli zeytinyağları listesine girmiş diyebilirim… Emine Colin ve Mark Colin çiftini canı gönülden kutluyorum.



ŞENLİKTE BULUŞTULAR

Geçtiğimiz günlerde 10. Milas Zeytin Hasat Şenliği gerçekleşti. Ve başta Maria Ekmekçioğlu olmak üzere Hazar Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Doğa Çitçi gibi önemli şefler bu şenlikte bir araya gelip hem zeytinyağının yemeklerdeki önemini hem de tecrübelerini paylaştılar. Türk-Yunan dostluğunun simgesi olan Maria Ekmekçioğlu, festivalin ilk günü hem Türk hem de Yunan mutfağından eşsiz lezzetler sunarak gelen misafirlere unutulmaz bir lezzet şöleni yarattı. Ben böyle festivallerin olmasından ve desteklenmesinden yanayım bu yüzden desteklerini esirgemeyen Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi tebrik ediyorum…