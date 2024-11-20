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Oğuzhan Koç ve Oğulcan Engin sevgililerini yalnız bırakmadı

Bir markanın yüzü olan Hazal Subaşı ve İlayda Alişan’ı, sevgilileri Oğuzhan Koç ve Oğulcan Engin yalnız bırakmadı. Ünlü çiftler, gecede şıklıklarıyla dikkat çekerken birbirlerine de övgüler yağdırdı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Oğuzhan Koç ve Oğulcan Engin sevgililerini yalnız bırakmadı

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Ekranların iki başarılı güzeli Hazal Şubaşı ve İlayda Alişan'ın marka yüzü olduğu firma, önceki akşam Beyoğlu'nda 3. yılını kutladı. Davete katılanlar arasında; Ebru Şallı, Melisa Döngel, Berna Öztürk, Eftelya Taşdemir ve Seçkin Piriler vardı. Gecede; Oğuzhan Koç sevgilisi Hazal Subaşı'nı, Oğulcan Engin ise sevgilisi İlayda Alişan'ı yalnız bırakmadı. Davet öncesi soruları yanıtlayan Hazal Subaşı ve İlayda Alişan, "Çok ama çok mutluyuz. Birlikte olduğumuz için keyifliyiz. Biz zaten iki yakın arkadaşız. Biz hep birlikte olduğumuz için, marka bizi bir arada gördü sanırım" diyerek espri yaptılar. İki güzel oyuncu, "Geceye birlikte hazırlandık. İkimiz de elbiselerimizi bugün aldık. Biraz da acele oldu gibi" dediler.

"AMELİYAT OLMADIM"

Gecede sevgilisi Hazal Subaşı'nı yalnız bırakmayan Oğuzhan Koç, "İlayda'yı çok seviyoruz, Hazal ile de her şey yolunda... Bu ara sık ve güzel çalışıyor. Ben de onu yalnız bırakmamak istiyorum. Oğulcan'cığım da burada. Canım arkadaşım. Hazal çok marifetli. Birbirimize iyi geldik. İkimizde birbirimize destek oluyoruz" dedi. Koç, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan "Oğuzhan Koç ameliyat oldu, horlamaya veda etti" haberleri hakkında ise, "Bu doğru bir haber değil. Sahneden şakasına söylediğim bir şeydi. Ameliyat olmadım. Olsam sahneye çıkmazdım. Her hafta sahneye çıkıyorum" dedi.

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