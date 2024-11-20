Melisa Döngel: "Bu soruya cevap vermek istemiyorum"

Güzel oyuncu Melisa Döngel, önceki gün Maruderm'in Beyoğlu'ndaki davetine katıldı. Döngel, ayaküstü basın mensupları ile sohbet etti. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz haftalarda aşk yaşamaya başladığı Kerem Atakan Kesgin hakkındaki sorulara, "Teşekkür ederim, bu soruya cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşmıştı. Öte yandan ünlü ikili, sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeye başladı.

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