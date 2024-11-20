PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ebru Şallı: "Aramızda kavga gürültü yok"

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. Şallı ise “Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim” sözleriyle eşine yanıt vermişti. Bir etkinlikte görülen Şallı, “Aramızda kavga gürültü yok” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Ebru Şallı: Aramızda kavga gürültü yok

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Şallı ve Akkuş'un evliliğinin üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ayrılık haberleri sık sık basına yansıyan ünlü çiftten üzücü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Akkuş'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Akkuş, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz' olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım" diyerek Şallı'yı hedef göstermişti.

"NE KAVGA NE KIRGINLIK"

Önceki gün Tersane'de bir etkinliğe katılan Şallı, gazetecilerin boşanma sorularına samimi cevaplar verdi. Ünlü manken, Şallı, "Herkes evlenebilir, boşanabilir; bunlar insani şeyler. Bizim aramızda ne kavga ne mal paylaşımı ne de kırgınlık var. Sinirlenmiş olabilir ve bazı şeyler söylemiş olabilir, Uğur bu! Bunları büyütmemek lazım" dedi. Boşanma davasının henüz netleşmediğini de ifade eden Şallı, "Uğur Bey'in işi evliliğinizi etkiledi mi?" sorusuna ise kaçamak bir cevap vererek, "Ben bilmediğim şeyler hakkında konuşmak istemem" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bu delil sadece A Haber’de! Narin Güran’ın gömüldüğü dere kenarında kellik ilacı bulundu
Mansur Yavaş 810 milyonluk konser vurgunundan sıyrılma peşinde! Faturayı iki isme kesti
HESAPLI EMEKLİLİK FORMÜLÜ | Şimdi başvuran ne kadar ödeyecek? Ocak’ta tutar ne kadar artacak?
’Yenidoğan çetesi’ Meclis gündeminde! Sağlık Bakanı Memişoğlu: Tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik
Sezon açılmadan Uludağ’da tarifeler belli oldu! Kayak dersinin saati 3 bin liraya çıktı
Başkan Erdoğan’dan G-20 Liderler Zirvesi’nde Dünya 5’ten büyüktür mesajı: BMGK 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüştü
Victor Osimhen’de %50 formülü! Napoli kabul ederse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyecek
Bizim Çocuklar son maçta yıkıldı! Türkiye Karadağ’a 3-1 yenildi
HSK 2024 yılı güz kararnamesi yayımlandı! 332 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yerleri değiştirildi
CHP 15 Temmuz’dan önce 17-25 Aralık’tan sonra CIA ve MOSSAD’la neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Kaos tetikçisi The Economist 2025 kapağını yayınladı! Merkezdeki isim Donald Trump | İlginç semboller, nükleer tehditler ve balistik füzeler
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Tutuklu hemşire itiraf etti: Fırat Sarı’nın payı yüzde 40
Yasadışı bahis operasyonu genişliyor! 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliğiyle savunma: Devleti soymak milleti soymaktan şereflidir
İmamoğlu Necati Özkan’a söylettirdi... Sende ülke yönetecek vizyon yok Mansur Yavaş | Rockstar diye gazladı İBB’nin bitik karnesini görmedi
SON DAKİKA