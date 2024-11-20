Ebru Şallı: "Aramızda kavga gürültü yok"

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Şallı ve Akkuş'un evliliğinin üzerinde uzun süredir kara bulutlar dolaşıyordu. Ayrılık haberleri sık sık basına yansıyan ünlü çiftten üzücü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Akkuş'un açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Akkuş, "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz' olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım" diyerek Şallı'yı hedef göstermişti.

"NE KAVGA NE KIRGINLIK"

Önceki gün Tersane'de bir etkinliğe katılan Şallı, gazetecilerin boşanma sorularına samimi cevaplar verdi. Ünlü manken, Şallı, "Herkes evlenebilir, boşanabilir; bunlar insani şeyler. Bizim aramızda ne kavga ne mal paylaşımı ne de kırgınlık var. Sinirlenmiş olabilir ve bazı şeyler söylemiş olabilir, Uğur bu! Bunları büyütmemek lazım" dedi. Boşanma davasının henüz netleşmediğini de ifade eden Şallı, "Uğur Bey'in işi evliliğinizi etkiledi mi?" sorusuna ise kaçamak bir cevap vererek, "Ben bilmediğim şeyler hakkında konuşmak istemem" ifadelerini kullandı.