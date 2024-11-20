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Ajda Pekkan: "Herkes nasıl para kazanırım"

Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına konuk oldu. Pekkan, sanat hayatının bilinmeyen yönlerini ve genç meslektaşlarına dair düşüncelerini samimi bir şekilde anlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2024
Ajda Pekkan: Herkes nasıl para kazanırım

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Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına konuk oldu. Pekkan, sanat hayatının bilinmeyen yönlerini ve genç meslektaşlarına dair düşüncelerini samimi bir şekilde anlattı.

Alanson'un "Bir kere detone olduğunu duymadım." sözlerine yanıt veren Pekkan, şunları söyledi:

"Sahnede detone olmamak mümkün mü? Ama ben kendimle iddialaşırım. Çok yorucu bir hayatım var benim, yani kendimin kölesi oldum."

SABAH-AKŞAM SAHNEDEYDİK!

Sözlerine devam eden Pekkan, "Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes 'Nasıl para kazanırım', 'Akşamı nasıl ederim' derdinde. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi deseler ki 'Yapar mısın?', yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur" ifadelerini kullandı.

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