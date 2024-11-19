Tolga Sarıtaş’tan eşi Zeynep Mayruk hakkında itiraf!

Tolga Sarıtaş, başarılı işlerinin yanında özel hayatıyla da konuşulan bir isimlerin başında geliyor. Sarıtaş, geçtiğimiz yaz 5 yıldır birlikte olduğu Zeynep Mayruk'la dünya evine girmişti. Önceki gün İbrahim Selim'le Bu Gece programına konuk olan Tolga Sarıtaş, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da, "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani" yanıtını verdi.

"KEHRİBAR" HAYRANI!

İbrahim Selim, 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını da sorunca Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söyledi ve elleriyle şarkının ritmini de tuttu. Guilty Pleasure şarkı, Guilty Pleasure şarkı; herhangi bir sebeple, insanın sevdiğini kendine zor itiraf ettiği ama sevdiği şarkılardır.