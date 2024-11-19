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Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü isimler reklamlardan adeta servet kazanıyor

Ünlüler dünyasında güzellik sadece görsellik değil, aynı zamanda büyük bir gelir kapısı! Özellikle kozmetik markalarının yüzü olan ünlüler, reklamlardan adeta servet kazanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Milyonlar havada uçuşuyor! Ünlü isimler reklamlardan adeta servet kazanıyor

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Magazin dünyasının birbirinden ünlü isimleri, sosyal medya üzerinden iş birliği yaptıkları markaların sık sık reklamını yapıyor. Bazı ünlü isimlere de marklarının reklam yüzü olması için teklifler gidiyor. Kozmetik reklamları ünlüler dünyasında önemli bir kazanç kapısı... Kimin hangi markayla anlaştığı, reklamı hangi rakibinden kaptığı, kaç liraya imza attığı günlerce konuşuluyor. Markaların peşinde koştuğu ünlülerin kazancı 5-40 milyon TL arasında değişiyor.

EL SIKIŞTILAR!
Bu ünlü isimlerden biri Semiramis Pekkan ve Nebahat Çehre oldu. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, 76 yaşındaki Semiramis Pekkan ile 80 yaşındaki Nebahat Çehre'ye bir kozmetik markasından 5'er milyon liralık reklam teklifi gitti. İlk teklifin Ajda Pekkan'a gittiğini, kabul etmeyince Nebahat Çehre tercih edildiğini yazan Dağıstanlı, ünlü isimlerin markayla el sıkıştığını aktardı.

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