Erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom’dan AKM’de engelleri aşan tiyatro deneyimi

Türk Telekom, "Türkiye'ye Değer" anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

AKM'de (Atatürk Kültür Merkezi) erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesine yeni dönemde de devam ediyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan Erişilebilir Tiyatro projesinin yeni sezondaki ilk oyunu 'Ebedi Barış' seyircilerle buluştu. Proje kapsamında Devlet Tiyatrosu oyunlarından Kırmızı Küre 24 Kasım, Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı ise 1 Aralık'ta sahne alarak canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek.