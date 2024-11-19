Aras Bulut İynemli aşk sorularını duyunca gerildi!

Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa bir şaşkınlık yaşayan İynemli, muhabirlere esprili bir şekilde "Beni çok korkuttunuz" dedi. Dizide kardeşi rolünü oynayan Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara ise kısa ve net bir cevap veren İynemli, "Arkadaşlar, öyle bir şey yok" diyerek aşk dedikodularını yalanladı.



SORULARDAN KAÇMIŞTI

Oyuncu bu iddiaları yalanlarken Eylül Ersöz'ün önceki röportajında kaçamak cevapları dikkatlerden kaçmamıştı. Ersöz, gazetecilerin, "Aras beyle aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" diyerek sorulardan sıyrılmak için elinden geleni yapmıştı.