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Aras Bulut İynemli aşk sorularını duyunca gerildi!

Aras Bulut İynemli’nin aşk hayatı arapsaçına döndü. Eylül Ersöz’le aşk yaşadığı konuşulan İynemli, bu iddiaları yalanladı. Ersöz ise aşk yaşadıklarını inkar etmemişti.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Aras Bulut İynemli aşk sorularını duyunca gerildi!

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Başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, önceki gece objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa bir şaşkınlık yaşayan İynemli, muhabirlere esprili bir şekilde "Beni çok korkuttunuz" dedi. Dizide kardeşi rolünü oynayan Eylül Ersöz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara ise kısa ve net bir cevap veren İynemli, "Arkadaşlar, öyle bir şey yok" diyerek aşk dedikodularını yalanladı.

SORULARDAN KAÇMIŞTI
Oyuncu bu iddiaları yalanlarken Eylül Ersöz'ün önceki röportajında kaçamak cevapları dikkatlerden kaçmamıştı. Ersöz, gazetecilerin, "Aras beyle aşk yaşadığınız konuşuluyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Ülkemizde yaşanan bu kadar kötü olaylar varken böyle şeyleri konuşmak istemiyorum ve teşekkür ediyorum" diyerek sorulardan sıyrılmak için elinden geleni yapmıştı.

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