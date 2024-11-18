PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Ünlü oyuncu Demet Evgar tükenmişlik sendromuna girdi!

Ünlü oyuncu Demet Evgar tükenmişlik sendromunun ağına düştü. Dizi setinde "Çok yoruldum" diyerek ağlama krizleri yaşadığı iddiaları ortaya atıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 06:59 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 06:59
Ünlü oyuncu Demet Evgar tükenmişlik sendromuna girdi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Onlar hep renkli hayatları ile objektiflerin önünde yer aldı. Ancak kendilerine ait dünyalarında kimi zaman aşamadıkları sorunlar vardı. Bu sorunlar tükenmişlik sendromu olarak karşımıza çıktı.

Demet Evgar (Takvim.com.tr)Demet Evgar (Takvim.com.tr)

İlk olarak Meryem Uzerli tükenmişlik sendromuna yakalandığını anlattı. Ardından Müjde Uzman setlerde yorulduğunu belirtip kendisinin de tükenmişlik sendromuna yakalandığını vurguladı.

Demet Evgar (Takvim.com.tr)Demet Evgar (Takvim.com.tr)

İşte bu rahatsızlığın ağına şimdi de Demet Evgar'ın düştüğü iddiası kulaktan kulağa yayıldı. İddiaya göre Evgar, rol aldığı dizinin setinde ağlama krizleri yaşadı. "Çok yoruldum. İşler çok yoğun. Çocuğuma vakit ayıramıyorum" diye ağladığı öne sürülürken ünlü ismin yakın çevresi de bu iddiaları doğruladı.

Demet Evgar (Takvim.com.tr)Demet Evgar (Takvim.com.tr)

TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDİR?
Tükenmişlik sendromu, kişinin iş veya sosyal hayatıyla ilgili yaşadığı stresin kontrolden çıkması sonucunda enerjisinin düştüğü bir durumdur. Bu sendroma yakalanan kişi, buhran dönemine girebilir. Zamanla duygusal bir çöküş yaşar ve tükenir. Psikolojik olarak bu çöküş tükenmişlik sendromuna yol açar.

SON DAKİKA