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Wanda Nara hamile mi? Arjantin basınından bomba iddia

Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu Mauro İcardi’yi aldattı. Rapçi L-Gante ile ilişki yaşamaya başladı. İcardi’nin eşine boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Nara’nın 3 aylık hamile olduğu iddiası şok etkisi yarattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Kasım 2024
Wanda Nara hamile mi? Arjantin basınından bomba iddia

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmayı sürdürüyor. Birçok kez Icardi'yi aldatan Wanda Nara, daha önce sarmaş dolaş görüntülerinin çıktığı Rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtığını açıklamış ve yeni sevgilisiyle dudak dudağa canlı yayın açmıştı. Wanda Nara'nın yeni ilişkisinin onaylamasının ardından çıktığı maçta sakatlanan Icardi, Wanda'ya duygu dolu mesajlar atarak barışmak iste de Wanda bunu kabul etmeyerek Icardi'nin duygu dolu mesajlarını tüm dünyaya ifşa etmişti. Geçtiğimiz günlerde bir magazin sunucusu, Wanda Nara ile kamera arkasında konuştukları sırada Wanda'nın Icardi'yi 3 yıldır L-Gante ile aldattığını itiraf ettiğini ileri sürmüştü. Mauro Icardi, Wanda Nara'nın birlikte olduğu şarkıcı L-Gante'den çocuk beklediğini iddia etti. Icardi, Wanda Nara ile olan ilişkisini tamamen sonlandırmak amacıyla boşanma davası açtı. Buenos Aires Şehri'nde bulunan 106. Aile Mahkemesi'nde açılan boşanma davasının ardından Wanda Nara da, evine gelerek kendisiyle kavga eden Icardi hakkında bir şikayette bulundu.

İCARDİ'Yİ ŞİKAYET ETTİ
Kız çocuklarını yanında götürmek için Wanda Nara'nın bulunduğu eve giden Icardi'nin, ayrılma sürecinde olduğu karısının evine giderek kavga ettiği iddiaları komşular tarafından teyit edildi. Arjantin basınında Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrasında "Kadına şiddet" suçundan hakkında yasal işlem başlatıldığı iddiası yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulüpten İcardi hakkında ortaya atılan iddialara yalanlama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Mauro İcardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin'de bir tv kanalının canlı yayınına katılan L-Gante, Fener forması giydi. "Türkiye'de konser vereceğim" dedi.

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