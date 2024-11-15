Umut Akyürek’ten hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul’la ilgili açıklama

Umut Akyürek-Oktay Ertuğrul ve Bekir-Nazife Aksoy, Evo Holding'in 15'inci yıl kutlamasına katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yaşlak ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evrim Yaşlak, iş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşayan, hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşan Akyürek, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.

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