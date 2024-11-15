Esra Dermancıoğlu'ndan samimi açıklamalar! "Johnny Depp’i tanımak isterdim"

Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun sahnelediği 'Muskat' isimli tek kişilik tiyatro oyunu önceki gün Zorlu PSM'de izleyiciyle buluştu. Gazetecilerle sohbet eden Dermancıoğlu, "Bu bir anne-kız hikayesi ve aslında biraz da manifest. Farklı duygularla oyunculukla hikayeyi aktaracağız" dedi. Gazetecilerin, "Halk tarafından bilinen biri olmak sizi yoruyor mu? Şan şöhret yaşantınızı zorluyor mu?" sorusuna ise oyuncu, "Ben lisede nasıl yaşıyorsam şimdi de öyle yaşıyorum. Hayatımda çok büyük bir değişiklik olmadı sadece tanınmışlık çok büyük bir değişiklik oldu" dedi.

"Arkadaş çevrenizden çok değişmiş dediğiniz birileri oldu mu?" sorusuna oyuncu, "Ben çok ünlü tanımıyorum benim üç beş tane tanıdığım arkadaşım var onlarda benim ömürlük arkadaşlarım seviyorum hepsini" şeklinde açıklamalar yaptı. Ardından "Johnny Depp'i tanımak isterdim" diye ekledi.

"NİKÂHTA BEREKET VARMIŞ

Tolga Sarıtaş, "Muskat" oyununa katılarak oyunu izlemeye dair heyecanını dile getirdi. Daha önce hiç tek kişilik bir gösteri izlemediğini belirten Sarıtaş, bunun kendisi için farklı bir deneyim olacağını söyledi. Bu yıl dünyaevine giren oyuncu, senesinin güzel geçmesi ile ilgili olarak "Nikâhta bereket varmış, onu gördük" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Beren Saat, yakın dostu Esra Dermancıoğlu'nu yalnız bırakmadı. Oyunu izlemeye gelen Saat, Dermancıoğlu'nun sahne performansıyla ilgili "Çok çalıştı, çok iyi hazırlandı. Bizim de fikirlerimizi çok merak ediyor; tabii, heyecanlıyız," şeklinde konuştu.