Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çiftinin bebeklerinin ismi ne olacak?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncu Çağrı Şensoy ve oyuncu eşi Buse Arslan, geçtiğimiz gün Ataşehir'de bir AVM'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turu sırasında gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayan çift, bebek için alışverişine çıktıklarını söyledi. Bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu belirten ve hamilelikte kilo almadığı görülen Buse Arslan, "Bebek mağazası görünce dayanamıyorum, hepsi çok güzel." diyerek heyecanını paylaştı. Öte yandan bebeklerinin adına henüz karar veremediklerini söyleyen çift, "İsim konusunda seçenekler var ama henüz netleştirmedik" dedi.

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