Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor! Canlandıracak isim belli oldu

Ekin Koç, Esra Dermancıoğlu'nun "Muskat" oyununa katıldı ve Dermancıoğlu'na olan hayranlığını dile getirdi. Yurt dışından döndüğünü ve havalimanından direkt tiyatroya yetişmeye çalıştığını belirten Koç, Barış Manço'nun biyografi filminde efsane sanatçıyı canlandıracağını söyledi. "Hazırlığa şimdiden başladık, büyük bir iş olacak, heyecanlıyım. Beklentiler var, o yüzden biraz korkuyorum; kolay bir şey değil, hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. Makyaj provalarının henüz başlamadığını da belirten oyuncu, büyük bir projede yer almanın kendisine nasıl bir sorumluluk yüklediği sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Beni heyecanlandıran bir proje bulduğum zaman bu riski almayı tercih ediyorum, kaçırmak istemiyorum. Elimden geleni yaparsam vicdanım rahat olacak diye düşünüyorum. O yüzden, beklenti büyük diye bu projeyi reddedemezdim; beni böyle heyecanlandıran projeler her zaman çıkmıyor." Ayrıca, Manço'nun ailesinden de fikir aldığını ifade etti.

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