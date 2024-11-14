Wanda Nara’ya kötü haber! Türkiye’deki reklamına son verildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile kısa bir süre önce yollarını ayıran, ardından da Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara özel hayatlarıyla magazin gündemden düşmüyor. Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eski hayat arkadaşı Wanda Nara, yıldız golcüye gönderdiği geçmiş olsun mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

"GALATARASAY'I TERCİH ETTİ"

Icardi'den ayrılmasının ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara'yı üzen haber geldi. İddialara göre; Türkiye'de Icardi'yle birlikte kamera karşısına geçtiği bir mücevher markası reklam anlaşmasını iptal etti. 10 yıldır evli olduğu İcardi'den boşanma kararı alan Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantin'de bir TV programına konuk olan Nara, "Mauro'yu transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.