PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Wanda Nara'ya kötü haber! Türkiye’deki reklamına son verildi

Mauro Icardi’yi terk ederek rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başlayan Wanda Nara’yı üzecek haber geldi. İddiaya göre, ayrılığın ardından Wanda Nara’nın Türkiye’deki reklamına son verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Kasım 2024
Wanda Nara’ya kötü haber! Türkiye’deki reklamına son verildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile kısa bir süre önce yollarını ayıran, ardından da Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açan Wanda Nara özel hayatlarıyla magazin gündemden düşmüyor. Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eski hayat arkadaşı Wanda Nara, yıldız golcüye gönderdiği geçmiş olsun mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

"GALATARASAY'I TERCİH ETTİ"
Icardi'den ayrılmasının ardından Arjantin'e dönen Wanda Nara'yı üzen haber geldi. İddialara göre; Türkiye'de Icardi'yle birlikte kamera karşısına geçtiği bir mücevher markası reklam anlaşmasını iptal etti. 10 yıldır evli olduğu İcardi'den boşanma kararı alan Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantin'de bir TV programına konuk olan Nara, "Mauro'yu transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin Paris ’party’sinin maliyeti ortaya çıktı! Sponsor yalanı çürütüldü
Savcılık harekete geçti: Ankara ve İstanbul’daki konser vurgununa soruşturma! | Usülsüz harcamaların hesabı sorulacak
Vakıf Katılım
Narin Güran cinayetinde kim neredeydi? HTS kayıtları A Haber’de tek tek incelendi! Cenazeyi Nevzat burada görmüştü
Trump Dışişileri Bakanı adayını resmen duyurdu! Kimdir bu Marco Rubio? Türkiye’yi nasıl hedef aldı
Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Trendyol
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan borçlu belediyelere seslendi: Haciz işlemi başlatacağız | Liste başı CHP’li belediyeler
CHP Buca’yı çöpe teslim etti: Başkan Yardımcısı fal ile meşgul
Donald Trump yeniden Beyaz Saray’da! Biden ile görüştüler: Sorunsuz bir geçiş olacak
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Farsça yazılmış 9 sayfalık not ortaya çıktı
SON DAKİKA