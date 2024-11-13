Şükrü Özyıldız’ın fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya korkunç bir olayla gündeme geldi!

Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız ile sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Ünlü isim şimdi ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çetinkaya, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef korkunç pazar geçiriyorum. Kaynar bir su bardağı kadar çayın bacak, kasık ve kasık içi bölgeme tamamen dökülmesiyle korkunç bir acı içindeyim sabahtan beri. Görüntüyü kötü olmamanız adına paylaşmayacağım ama saatlerdir hıçkırarak ağlıyorum acıdan."

İZİ DE BIRAKTIM

Fenomen isim açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "İzi de bıraktım acısı geçsin yeterdeyim. Çünkü affedersiniz tuvaletimi yapamayacak bir durum oldu, bölge bölge su topladı. Sabah Atina'ya gelmiş bulundum. Bugün de pazar burada doktor aramaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Mesajlarınıza pek yazamıyorum şu an daha da iyi hissedince haberlerim. Önerilerinizin hepsine geri dönünce tek tek bakacağım, çok seviyorum hepinizi"