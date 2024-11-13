Birce Akalay ve Hakan Kurtaş’tan samimi açıklamalar!

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birlikte katıldıkları ödül töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevgilisi için konuşan Kurtaş, "Sevgilim bu gece 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alacak. Sevgilim ile gurur duyuyorum. Umarım daha iyileri daha güzelleri onunla olur" dedi.

ŞARKI MI YAZACAK?

Kurtaş, aynı zamanda şarkılar yazdığını belirterek, "Birce Hanım'a da şarkı yazar mısınız?" sorusuna ise, "Hissettiğimiz şeyleri kaleme döküyoruz. Belli mi olur, olabilir. Neden olmasın?" yanıtını verdi.