Ünlü oyuncu Fahriye Evcen alışverişte görüntülendi!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün İstinye'de objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe gelen Fahriye Evcen, neşeli tavırlarıyla da dikkat çekti. Eşi Burak Özçivit'in dolandırıldığı yönünde çıkan haberlerini soran muhabirlere ise, ünlü oyuncu, "Böyle bir şey yok. Burak da gerekli açıklamayı yaptı zaten" diyerek mağazaların yolunu tutup alışverişe kaldığı yerden devam etti.

Özçivit'in, yanında uzun zamandır çalışan birisi tarafından yaklaşık 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu konuyla ilgili sosyal medyadam, "İddia adı altında çıkan haberlerin hiçbir gerçekliği yoktur..." ifadelerini kullanmıştı.