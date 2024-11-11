Üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor! Atiye’den doğum süreci hakkında samimi açıklamalar

Yeni şarkısının klip çekimi öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen şarkıcı Atiye, üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını belirtti. Doğum süreci hakkında samimi açıklamalarda bulundu. "Her şey yolunda, az kaldı doğuma. Aralık ayının ilk haftasında doğum yapacağım" diyen Atiye, çocuklarının peş peşe büyümesinin hem zorlukları hem de güzellikleri olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Ferah Feza, Neva'ya çok güzel ablalık yapıyor. Şimdi yeni kardeşlerini de sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.

"BAKICI ORTADAN KAYBOLDU!"

Konser temposu ve iki çocukla ilgilenme zorunluluğu nedeniyle bir bakıcı tuttuklarını belirten Atiye, bakıcıyla yaşadığı ilginç olaylardan da bahsetti. "Çok güvendiğimiz bakıcı bir anda ortadan kayboldu. Polislerle aradık, başına bir şey geldi sandık ve çok korktuk. Neyse ki sonradan ortaya çıktı. Bakıcı durumuyla alakalı bazen sıkıntılar olabiliyor, bence birçok kişi de sorunlar yaşıyordur" diyerek yaşadığı durumu gülerek anlattı.