Ünlü çift mutlu olmanın sırlarını verdi! Emir Ersoy eşi Gökçe Bahadır’a övgü yağdırdı

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Bahadır, sarf ettiği "Cesur giyinmekten hoşlanıyorum" sözleri için, "Cesur giyinmeyi açık giyinmek ve dekolte giyinmek anlamında söylemedim. Giyinmemi kimseye danışmadan, canım ne giymek istiyorsa öyle giyinmekten bahsetmiştim" ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Ersoy, "Gökçe nerede nasıl giyineceğini zaten bilir" dedi.