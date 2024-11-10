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Ünlü çift mutlu olmanın sırlarını verdi! Emir Ersoy eşi Gökçe Bahadır'a övgü yağdırdı

Mutlu evlilikleri ile dikkat çeken Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, mutlu olmanın sırlarını verdi. Ersoy, “Kadın gözü her erkek için lazım” diyerek eşini övdü.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:01 Güncelleme Tarihi :10 Kasım 2024 , 07:02
Ünlü çift mutlu olmanın sırlarını verdi! Emir Ersoy eşi Gökçe Bahadır’a övgü yağdırdı

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Bahadır, sarf ettiği "Cesur giyinmekten hoşlanıyorum" sözleri için, "Cesur giyinmeyi açık giyinmek ve dekolte giyinmek anlamında söylemedim. Giyinmemi kimseye danışmadan, canım ne giymek istiyorsa öyle giyinmekten bahsetmiştim" ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gökçe Bahadır (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ersoy, "Gökçe nerede nasıl giyineceğini zaten bilir" dedi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Eşine kıyafet konusunda fikirler sorduğunu belirten Ersoy, "Renk olarak soruyorum. Diğer şeyleri de soruyorum. Kadın gözü her erkek için lazım. Kadın gözü dünyayı güzelleştiriyor" açıklamasını yaptı. Yüzü gülen Bahadır, "Mutlu olmayı seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

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