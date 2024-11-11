Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira

Burada geceliği 5 bin euro olan bir otelde kalan Şevval Şahin ve Burak Ateş, daha sonra aynı otelin tüm odalarını satın almış ve 2 gün boyunca parti vermişler.

"Türk Family" konseptiyle Türk ve yabancı arkadaşlarını davet eden Şevval Şahin ve Burak Ateş, bu organizasyon için 1 milyon dolar yani ortalama 34 milyon lira gibi bir rakam harcamışlar. Benden söylemesi…

Burak Ateş arkadaşları için tüm odaları aldıktan sonra balo salonunda 2 gün sürecek bir parti organizasyonu yapmış.

Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



AŞIKLAR ATİNA YOLCUSU

Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuştu. İkilinin birliktelikleri için reklam aşkı denilse de çift, bu iddialara kulaklarını tıkamış ve sosyal medyada birbirlerinin karelerini paylaşmıştı.

Geçtiğimiz gün de Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile karesini koyup adeta aşkını haykırdı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ikili çok yakında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya tatile gidiyorlarmış. 3 günlük kısa bir tatili yapacak olan çift, Antonis Remos'u da dinleyecekmiş.

Chicki Boom yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi (Takvim Gazetesi)



İSTANBUL'UN KONSEPT EĞLENCE YERİ

Açıldığı günden itibaren en popüler mekanların başında gelen Chicki Boom, geçtiğimiz gün yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi. Yeni konseptini çok beğendiğim mekanın açılış partisinin ev sahipliğini Emirgan Grup Ceo'su Mert Özsarıkaya yaptı. Levent'te bulunan mekan kokteyl bar olarak hizmet verse de hemen önünde bulunan konsept arabada hamburger, köfte ve bunun gibi onlarca lezzetli yiyecekleri yiyebiliyorsunuz. Buranın yeni tarzını çok beğendim.