PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Şevval Şahin'in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris'te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira

Manken Şevval Şahin, gönlünü iş insanı Burak Ateş’e kaptırdı. İkili soluğu Fransa’nın başkenti Paris’te aldı. Ateş, geceliği 5 bin Euro olan otelin odalarını kapattı. 2 gün boyunca parti yaptı. 34 milyon TL harcadı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 07:02
Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye güzeli Şevval Şahin, gönlünü iş insanı Burak Ateş'e kaptırmıştı. Yaz boyu Bodrum'da Burak Ateş'in teknesinde tatil yapan çift, daha sonra bir süreliğine Paris'e gitmişlerdi.

Paris'te servet harcadılar (Takvim.com.tr)Paris'te servet harcadılar (Takvim.com.tr)

Burada geceliği 5 bin euro olan bir otelde kalan Şevval Şahin ve Burak Ateş, daha sonra aynı otelin tüm odalarını satın almış ve 2 gün boyunca parti vermişler.

Şevval Şahin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şevval Şahin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Burak Ateş arkadaşları için tüm odaları aldıktan sonra balo salonunda 2 gün sürecek bir parti organizasyonu yapmış.

Şevval Şahin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şevval Şahin (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"Türk Family" konseptiyle Türk ve yabancı arkadaşlarını davet eden Şevval Şahin ve Burak Ateş, bu organizasyon için 1 milyon dolar yani ortalama 34 milyon lira gibi bir rakam harcamışlar. Benden söylemesi…

Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AŞIKLAR ATİNA YOLCUSU
Şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı gündeme bomba gibi düşmüş ve çokça konuşulmuştu. İkilinin birliktelikleri için reklam aşkı denilse de çift, bu iddialara kulaklarını tıkamış ve sosyal medyada birbirlerinin karelerini paylaşmıştı.

Geçtiğimiz gün de Mert Demir, Serenay Sarıkaya ile karesini koyup adeta aşkını haykırdı. Çiftin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem olurken ikili çok yakında Yunanistan'ın başkenti Atina'ya tatile gidiyorlarmış. 3 günlük kısa bir tatili yapacak olan çift, Antonis Remos'u da dinleyecekmiş.

Chicki Boom yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi (Takvim Gazetesi)Chicki Boom yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi (Takvim Gazetesi)

İSTANBUL'UN KONSEPT EĞLENCE YERİ
Açıldığı günden itibaren en popüler mekanların başında gelen Chicki Boom, geçtiğimiz gün yenilenen konsepti ile kışa merhaba partisi düzenledi. Yeni konseptini çok beğendiğim mekanın açılış partisinin ev sahipliğini Emirgan Grup Ceo'su Mert Özsarıkaya yaptı. Levent'te bulunan mekan kokteyl bar olarak hizmet verse de hemen önünde bulunan konsept arabada hamburger, köfte ve bunun gibi onlarca lezzetli yiyecekleri yiyebiliyorsunuz. Buranın yeni tarzını çok beğendim.

Usta oyuncu Saruhan Hünel (Takvim Gazetesi)Usta oyuncu Saruhan Hünel (Takvim Gazetesi)

OPERASYON GEÇİRDİ
Usta oyuncu Saruhan Hünel, bir süre önce ritim bozukluğu nedeniyle kalbinden operasyon geçirmişti. Bir süre sonra tekrar kalbiyle ilgili şikayetleri artan Saruhan Hünel, geçtiğimiz gün tekrar ameliyat masasına yattı. Son 6 ay içinde üçüncü kez operasyon geçiren Saruhan Hünel'in sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Telefonda da konuştuğum usta oyuncu, en kısa sürede setlere döneceğinin de müjdesini verdi. Kendisine çok geçmiş olsun diyorum…

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediye ile organizatör firmadan milyonluk tezgah! Mansur Yavaş’ın Ebru Gündeş’e verdiği konser ücretinin belgesi ortaya çıktı
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü!
Türk Telekom
MİLYONLARA MEMUR ZAMMI: Kamu görevlilerinin ve emeklilerin yeni maaşları ne olacak? Sosyal destekler nasıl değişecek?
Başkan Erdoğan’dan Kabine sonrası çok net terörle mücadele mesajı: Türkiye’nin geleceğinde teröre yer yok
Evlenene 167 bin TL: Devletin çeyiz desteği artıyor! Nelere dikkat edilmeli?
Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş kesenin ağzını açtı! Paris’te servet harcadı: 2 günlük parti 34 milyon lira
Kanarya’dan zirve takibine devam! Fenerbahçe Sivasspor’u 4-0 yendi
Narin Güran cinayetinde saklı gerçekler! Salim Nevzat’ı tepeden mi takip etti? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Müze Köşkü’nün açılışını yaptı! Dikkat çeken Libya sözleri
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı öyle bir soruda elendi ki sunucu Oktay Kaynarca şoke oldu! İşte milyonerde bu akşama damgasını vuran düşünmeden cevap veren yarışmacı bakın hangi yanıtı verdi…
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi
Kartal yine kayıplarda! Beşiktaş Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı
CANLI | Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor! İsrail basınından bomba iddia: Soykırımcı o saldırıyı üstlendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,15 soruda Yarısı Bizden kampanyasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı
SON DAKİKA