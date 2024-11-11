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Pınar Deniz bebeğini kucağına almak için gün sayıyor! Doğum Türkiye'de olacak

Başarılı oyuncu Pınar Deniz, bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. Bazı ünlülerin aksine oğlunu Türkiye’de doğuracağını açıkladı.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Kasım 2024
Pınar Deniz bebeğini kucağına almak için gün sayıyor! Doğum Türkiye’de olacak

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Güzel oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, aşklarını nikah masasına taşıdı. İtalya'da sadece ailelerinin katıldığı masal gibi bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Çiftin mutluluğu, Pınar Deniz'in evlilik haberi ile taçlandı. Erkek bebek bekleyen Deniz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

"İKİ KİŞİLİK DÜŞÜNÜYORUM"
Ünlü oyuncu muhabirlerin "Hayatınızda neler değişti?" sorusuna, "Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum" yanıtını verdi. Annelerden tavsiye aldığını da belirten Deniz, "Göbeğimi gören herkes bir öneride bulunuyor" ifadesini kullandı. Güzel oyuncu doğumun ise Türkiye'de olacağını söyledi. "Oğlumu, ülkemizde doğuracağım. Yabancı bir ülkede doğum yapmak gibi niyetim asla yok" diye konuştu.

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