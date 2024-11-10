PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Mauro Icardi'den Simge Sağın hamlesi!

Mauro Icardi ve adının sık sık aşk dedikodularına karıştığı Simge Sağın, sosyal medyadan takipleşmeye başladı. İcardi, Simge’nin fotoğraflarını da beğendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Kasım 2024
Mauro Icardi’den Simge Sağın hamlesi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Wanda Nara ve Mauro Icardi, bir kez daha ayrıldı. Karmaşık bir ilişkileri olan ve boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Wanda, Arjantinli Rapçi L - Gante ile canlı yayında öpüştü. Bunun üzerine alyansını çıkaran ve Wanda'yı da silen yıldız isimden herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Takiple de yetinmeyen Icardi, güzel şarkıcının fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Simge'den de karşılık gecikmedi. Ünlü popçu da yıldız futbolcuyu takip etmeye başladı.

"BELLİ OLMAZ"
Icardi ile yakıştırılan Simge Sağın; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum." demişti.

PEŞ PEŞE FOTOĞRAFLAR
Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante ile fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Nara paylaşımlara kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi. Öte yandan Wanda Nara, İcardi ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırmadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine 9 yıl aradan sonra Çankaya Köşkü’nde toplanıyor
Narin Güran davasında üçüncü gün! Mahkemeden ara karar | Duruşma tarihi ertelendi
Türkiye Avrupa’nın en ucuz elektriğini kullanıyor! Bakan Bayraktar açıkladı! Almanya’da 39.5 bizde 5.5 euro
Hesaplı emeklilik fırsatı: Bu yıl prim satın alanlar kazançlı çıkacak! Kimler için geçerli? Son tarih 31 Aralık
İzmir Körfezi’ni pisliğe mahkum eden CHP’li Cemil Tugay’dan pişkin savunma: Biz kirletsek de bakanlık temizleyecek
Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!
Mansur Yavaş’ın 69 Milyonluk Ebru Gündeş konserinin skandal detayları ortaya çıktı!
Fenerbahçe’nin futbolcusu Samet Akaydın’dan aşk bombası! Gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı
Karadeniz derbisinde kazanan Rize! Trabzonspor Rizespor’a 3-1 yenildi
O görüntüler Nevzat Bahtiyar’a izletildi! Narin’i farklı yere mi gömmüştü? Bak kayıtlar çıkarsa...
İmamoğlu’ndan algı operasyonu! Biz geldik diye izne çıktılar dedi Mehmet Öntürk’ten cevabını aldı: Beni kendinizle karıştırdınız!
Galatasaray forvetini buldu! Mauro Icardi’nin yerine o gelecek
Kayyum sonrası 235 şüpheli gözaltında! Bakan Ali Yerlikaya açıkladı: Belediyeler terörle iltisakın hendeği değildir
Eksik primi olan EYT’liler, askerlik borçlanmasıyla emekli olacaklar dikkat! 31 Aralık’a kadar başvur daha az öde
CHP’de Kurultay çatlağı! Oğuz Kaan Salıcı fitili ateşledi ortalık karıştı... Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Özgür Özel’e yükleniyor!
SON DAKİKA