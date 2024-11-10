Mauro Icardi’den Simge Sağın hamlesi!

Wanda Nara ve Mauro Icardi, bir kez daha ayrıldı. Karmaşık bir ilişkileri olan ve boşanmanın eşiğinden dönen çiftten Wanda, Arjantinli Rapçi L - Gante ile canlı yayında öpüştü. Bunun üzerine alyansını çıkaran ve Wanda'yı da silen yıldız isimden herkesi şaşırtacak bir hamle geldi. Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 'Aşkın Olayım'a düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medya hesabını takibe aldı. Takiple de yetinmeyen Icardi, güzel şarkıcının fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Simge'den de karşılık gecikmedi. Ünlü popçu da yıldız futbolcuyu takip etmeye başladı.



"BELLİ OLMAZ"

Icardi ile yakıştırılan Simge Sağın; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum." demişti.

PEŞ PEŞE FOTOĞRAFLAR

Wanda Nara, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi rapçi L-Gante ile fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Nara paylaşımlara kalp emojisi de koymayı ihmal etmedi. Öte yandan Wanda Nara, İcardi ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırmadı.