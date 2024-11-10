ATV’nin yeni dizisi ’Can Borcu’ yakında izleyiciler ile buluşacak!

Aile bağları, sadakat ve sırlarla dolu etkileyici bir hikaye ile buluşturacak olan "Can Borcu" dizisinin çekimleri başladı. Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurma çabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

DRAMATİK ÖYKÜ!

Dramatik öyküsüyle izleyiciyi derinlere çekecek olan "Can Borcu", aile bağları, yasak ilişkiler, içsel çatışmalar ve kuşaklar arası kopukluk gibi evrensel temaları çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Her karakter, kendi sırları ve geçmişiyle yüzleşirken, çözülmeyi bekleyen düğümler giderek artıyor. Hangi sırlar açığa çıkacak, hangi bağlar kopacak?